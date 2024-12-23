Мимо Земли пролетит огромный астероид размером с 10-этажный дом

Астероид имеет диаметр от 29 до 70 метров и может иметь разрушительный потенциал в 12 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте.

В NASA 23 декабря предупредили, что сегодня ночью мимо Земли пролетит астероид размером с 10-этажный дом со скоростью более 23,7 тыс. км в час. Об этом сообщает MailOnline со ссылкой на информационную панель NASA Asteroid Watch.

По данным NASA, астероид 2024 года NX1 достигнет ближайшей точки к Земле в 02:56 утра по Гринвичу в канун Рождества.

Ученые оценили, что астероид имеет диаметр от 29 до 70 метров и может иметь разрушительный потенциал в 12 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте.

Однако, хотя по астрономическим меркам это будет довольно близкий пролет, эксперты говорят, что астероид не представляет угрозы Земле.

По оценкам космического агентства, астероид должен безопасно пролететь мимо планеты на расстоянии около 7,21 млн км.

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