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Польша забраковала почти 22 тонны украинской пшеницы

16:52, 23 декабря 2024
Польша запретила оборот украинской пшеницы из-за низкого содержания белка.
Польша забраковала почти 22 тонны украинской пшеницы
Фото: IJHARS
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Торговая инспекция по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) в Жешуве запретила оборот партии пшеницы твердых сортов общим весом 21,998 тонны, импортированной из Украины. Причиной стало несоответствие продукции стандартам из-за низкого содержания белка.

Как сообщила IJHARS в соцсети X, решение было выполнено немедленно.

Кроме украинской пшеницы, инспекторы из Жешува запретили ввоз восьми партий риса общим весом 200 тонн из Мьянмы, в которых обнаружили мертвых вредителей.

С марта 2024 года IJHARS усилила контроль за импортом аграрной продукции. По данным главного инспектора IJHARS Пшемыслава Рзодкевича, в 2023 году 1,4% украинской продукции, проверенной на границе, не допустили к обращению.

В течение года Польша ввела запреты на ввоз 22,59 тонны семян льна, 46 тонн пивоваренного ячменя, 15,61 тонны мороженого, 10,55 тонны бисквитных пирожных, 5,34 тонны бубликов и 57,66 тонны томатной пасты из Украины.

В апреле 2024 года IJHARS наложила самый большой штраф в своей истории - 1,5 млн злотых (примерно $380 тыс.) на компанию-импортера за поставки 11,5 тыс. тонн технического рапса и кормовой пшеницы из Украины.

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Польша

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