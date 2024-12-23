В Херсоне задержали охранника российской пыточной, который скрывался после деоккупации

Задержали охранника Херсонского СИЗО, работавшего на оккупантов.

В Херсоне объявили подозрение бывшему сотруднику Херсонского следственного изолятора в государственной измене и коллаборационизме. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Как стало известно, после временной оккупации Херсона он добровольно поддержал представителей государства-агрессора. В июле 2022 года он был назначен охранником в незаконно созданном учреждении под названием «Следственный изолятор». Это учреждение действовало в захваченном здании Херсонского СИЗО, где оккупанты содержали местных жителей.

Подозреваемый исполнял обязанности охранника камер с незаконно заключенными.

После освобождения города он пытался избежать правосудия, укрываясь у знакомых на территории области. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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