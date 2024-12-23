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Почти 42 гривны — официальный курс доллара вырос и обновил исторический рекорд

16:20, 23 декабря 2024
НБУ повысил курс доллара по отношению к гривне.
Почти 42 гривны — официальный курс доллара вырос и обновил исторический рекорд
Фото: minfin.com.ua
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В понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 24 декабря до 41,99 грн. Это сразу на 11 копеек выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

Предыдущий максимум был 20 декабря – 41,9292 грн/доллар.

С начала года курс доллара вырос на 4 гривны (на 10,6%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро на 24 декабря составит 43,6454 грн за 1 евро (+0,1340 грн).

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что в последнюю неделю темпы девальвации гривны против доллара ускорились, впрочем по году динамика курса будет немного лучше прогноза в бюджете.

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НБУ Украина курс доллара

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