Подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере продлили содержание под стражей

Суд отказал в смягчении меры пресечения Андрею Косову, подозреваемому в убийстве подростка.

Фото: espreso.tv

В Высшем апелляционном суде состоялось заседание по Андрею Косову, подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, которое произошло 7 апреля этого года. Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, оставив без изменений предыдущее решение Шевченковского районного суда.

Как сообщает «Эспрессо», суд также отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Косова, которые просили смягчить меру пресечения, заменив ее на домашний арест.

Отец погибшего подростка поддержал решение суда, однако выразил недовольство действиями адвокатов подозреваемого. По его словам, защитники Косова неоднократно срывали судебные заседания, в частности, пропускали или покидали их из-за якобы занятости. Это, по его мнению, препятствовало рассмотрению дела и задерживало опрос свидетелей.

Защита Косова обосновывала свое ходатайство тем, что подозреваемый имеет больных родителей, о которых он должен заботиться. Зато прокурор отметила, что аргументы адвокатов преувеличены, а содержание под стражей является необходимой и эффективной мерой для обеспечения цели расследования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащего, подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера, заключили под стражу.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей и он находится в следственном изоляторе.

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