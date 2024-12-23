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Підозрюваному в убивстві підлітка на фунікулері продовжили тримання під вартою

17:37, 23 грудня 2024
Суд відмовив у пом’якшенні запобіжного заходу Андрію Косову, підозрюваному у вбивстві підлітка.
Підозрюваному в убивстві підлітка на фунікулері продовжили тримання під вартою
Фото: espreso.tv
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У Вищому апеляційному суді відбулося засідання щодо Андрія Косова, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, яке сталося 7 квітня цього року. Суд вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, залишивши без змін попереднє рішення Шевченківського районного суду.

Як повідомляє «Еспресо», суд також відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Косова, які просили пом’якшити запобіжний захід, замінивши його на домашній арешт.

Батько загиблого підлітка підтримав рішення суду, проте висловив невдоволення діями адвокатів підозрюваного. За його словами, захисники Косова неодноразово зривали судові засідання, зокрема, пропускали або залишали їх через нібито зайнятість. Це, на його думку, перешкоджало розгляду справи і затримувало опитування свідків.

Захист Косова обґрунтовував своє клопотання тим, що підозрюваний має хворих батьків, про яких він повинен піклуватися. Натомість прокурорка зазначила, що аргументи адвокатів перебільшені, а тримання під вартою є необхідним і ефективним заходом для забезпечення мети розслідування.

Як писала «Судово-юридична газета», військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера, взяли під варту.

В Управлінні державної охорони України повідомили, що на час проведення розслідування чоловіка усунуто від виконання службових обов’язків і він знаходиться у слідчому ізолятор.

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