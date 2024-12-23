Майже 42 гривні — офіційний курс долара виріс та оновив історичний рекорд

НБУ підвищив курс долара до гривні.

Фото: minfin.com.ua

У понеділок, 23 грудня, Національний банк України оновив офіційний курс долара на 24 грудня до 41,99 грн. Це одразу на 11 копійок вище за поточний курс, а також є рекордом в історії України.

Попередній максимум був 20 грудня - 41,9292 грн/долар.

Від початку року курс долара зріс на 4 гривні (на 10,6%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро 24 грудня становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що в останній тиждень темпи девальвації гривні проти долара пришвидшились, утім по року динаміка курсу буде трохи кращою за прогноз в бюджеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.