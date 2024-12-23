У Херсоні затримали охоронця російської катівні, який переховувався після деокупації

Затримали охоронця Херсонського СІЗО, що працював на окупантів.

У Херсоні оголосили підозру колишньому співробітнику Херсонського слідчого ізолятора у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомили в прокуратурі області.



Як стало відомо, після тимчасової окупації Херсона він добровільно підтримав представників держави-агресора. У липні 2022 року його призначили охоронцем у незаконно створеній установі під назвою «Следственный изолятор». Ця установа діяла у захопленій будівлі Херсонського СІЗО, де окупанти утримували місцевих жителів.



Підозрюваний виконував обов’язки охоронця камер із незаконно ув’язненими.



Після звільнення міста він намагався уникнути правосуддя, ховаючись у знайомих на території області. Однак правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.



Наразі підозрюваного взято під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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