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У Херсоні затримали охоронця російської катівні, який переховувався після деокупації

20:20, 23 грудня 2024
Затримали охоронця Херсонського СІЗО, що працював на окупантів.
У Херсоні затримали охоронця російської катівні, який переховувався після деокупації
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У Херсоні оголосили підозру колишньому співробітнику Херсонського слідчого ізолятора у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомили в прокуратурі області.

Як стало відомо, після тимчасової окупації Херсона він добровільно підтримав представників держави-агресора. У липні 2022 року його призначили охоронцем у незаконно створеній установі під назвою «Следственный изолятор». Ця установа діяла у захопленій будівлі Херсонського СІЗО, де окупанти утримували місцевих жителів.

Підозрюваний виконував обов’язки охоронця камер із незаконно ув’язненими.

Після звільнення міста він намагався уникнути правосуддя, ховаючись у знайомих на території області. Однак правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Наразі підозрюваного взято під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Херсон держзрада

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