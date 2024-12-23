Польща забракувала майже 22 тонни української пшениці

Польща заборонила обіг української пшениці через низький вміст білка.

Фото: IJHARS

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Торговельна інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) у Жешуві заборонила обіг партії пшениці твердих сортів загальною вагою 21,998 тонни, імпортованої з України. Причиною стало невідповідність продукції стандартам через низький вміст білка.

Як повідомила IJHARS у соцмережі X, рішення було виконане негайно.

Крім української пшениці, інспектори з Жешува заборонили ввезення восьми партій рису загальною вагою 200 тонн з М'янми, в яких виявили мертвих шкідників.

Із березня 2024 року IJHARS посилила контроль за імпортом аграрної продукції. За даними головного інспектора IJHARS Пшемислава Рзодкевича, у 2023 році 1,4% української продукції, перевіреної на кордоні, не допустили до обігу.

Протягом року Польща ввела заборони на ввезення 22,59 тонни насіння льону, 46 тонн пивоварного ячменю, 15,61 тонни морозива, 10,55 тонни бісквітних тістечок, 5,34 тонни бубликів і 57,66 тонни томатної пасти з України.

У квітні 2024 року IJHARS наклала найбільший штраф у своїй історії — 1,5 млн злотих (приблизно $380 тис.) на компанію-імпортера за постачання 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці з України.

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