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Кабмин решил передать Бюро экономической безопасности 5,6 млн грн в 2024 году

16:41, 23 декабря 2024
Правительство перераспределило расходы, выделив в 2024 году БЭБ 5,6 млн грн, при которых 5 млн грн уйдет на зарплаты в Бюро.
Кабмин решил передать Бюро экономической безопасности 5,6 млн грн в 2024 году
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Бюро экономической безопасности (БЭБ) получит 5 млн грн. на зарплаты до конца 2024 года. Соответствующее решение принял Кабмин.

Так, Кабинет Министров распоряжением от 20 декабря 2024 г. № 1289-р «О распределении части бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов в 2024 году для обеспечения институционной состоятельности органов государственной власти», осуществил распределение части бюджетных назначений, предусмотренных в 2024 году Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе «Обеспечение институционной способности органов государственной власти», путем передачи бюджетных назначений в сумме 5,63 млн гривен Бюро экономической безопасности на бюджетную программу «Руководство и управление в сфере экономической безопасности» в сумме 5,63 млн гривен (расходы потребления, в том числе оплата труда – 4,92 млн гривен).

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке внесение росписи государственного бюджета изменений, связанных с распределением части бюджетных назначений.

Отметим, что 20 декабря состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ, на котором был утвержден Регламент ее работы, принята концепция конкурса, а также решение об объявлении конкурсного отбора на должность председателя БЭБ.

Автор: Наталя Мамченко

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