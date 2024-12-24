Съезд судей может возобновить свою работу до июня 2025 года – есть оптимистический и пессимистический сценарии работы съезда.

Пока нет кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и судей КСУ.

Источник фото: Совет судей Украины

В Совете судей Украины рассматривают как «оптимистический» сценарий продолжения работы XX съезда судей, так и «пессимистический».

Согласно наиболее пессимистическим расчетам Совета судей, съезд может возобновить работу не позднее июня 2025 года.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», основанием для «пессимистического» расчета является то, что сейчас вообще отсутствуют отобранные Этическим советом и Совещательной группой экспертов претенденты на должности членов Высшего совета правосудия и Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Напомним, что в марте 2025 года истекают полномочия членов ВСП по квоте Съезда судей Виталия Салихова и Инны Плахтий.

В этом году планировалось, что Съезд судей возобновит свою работу именно в марте 2025 года для избрания новых членов ВСП.

Однако Этический совет пока что не начал собеседования с 16 претендентами на две должности членов ВСП. Когда собеседования все же состоятся и каков будет их результат, пока неизвестно. Следовательно, Совету судей необходимо учитывать, что может возникнуть потребность в объявлении нового конкурса на должности членов ВСП, как это уже происходило ранее.

При отсутствии своевременного заполнения должностей членов ВСП, по истечении «основного» четырехлетнего срока полномочий, действующие члены Совета правосудия смогут еще максимум три месяца осуществлять свои полномочия до заполнения Съездом судей своей квоты, то есть до июня 2025 года.

Также проблемой остается заполнение должностей двух судей КСУ по квоте Съезда судей.

К одной уже вакантной должности судьи КСУ в январе следующего года прибавится еще одна, поскольку истечет 9-летний срок полномочий судьи КСУ Виктора Кривенко.

При этом очередной конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей в декабре полностью провалился, в результате чего был объявлен новый конкурс.

Вместе с тем, по данным «Судебно-юридической газеты», если Этический совет и Совещательная группа экспертов смогут до марта предоставить определенное количество кандидатов для рассмотрения Съездом судей, то съезд судей сможет собраться в марте 2025 года.

Напомним, что XX съезд судей начал свою работу 18 сентября 2024 года, однако съезд работал всего два дня, поскольку из-за отсутствия достаточного количества кандидатов делегатам удалось назначить только одну судью Конституционного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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