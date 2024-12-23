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Германия передаст Украине новый военный пакет с Patriot и Leopard

17:08, 23 декабря 2024
В пакет военной помощи войдут более 50 тысяч артиллерийских снарядов и системы ПВО Patriot и боевая техника для ВСУ.
Германия передаст Украине новый военный пакет с Patriot и Leopard
Фото: svidomi.in.ua
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Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи, который включает танки, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и беспилотники.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

В перечень переданного оборудования входят:

Бронетехника и системы ПВО:

  • 30 бронированных машин MRAP с противоминной защитой;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пусковые установки Patriot;
  • 2 радара TRML-4D.

Боевые машины и вооружение:

  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
  • 120 гранатометов GMW;
  • 200 пулеметов MG4;
  • 420 винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338, 100 винтовок CR 308.

Другая техника:

  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros.

Боеприпасы:

  • 52 000 снарядов калибра 155 мм;
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder;
  • 65 тысяч боеприпасов для зенитных установок Gepard.

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Германия ВСУ военная помощь

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