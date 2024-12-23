Германия передаст Украине новый военный пакет с Patriot и Leopard

17:08, 23 декабря 2024
В пакет военной помощи войдут более 50 тысяч артиллерийских снарядов и системы ПВО Patriot и боевая техника для ВСУ.
Фото: svidomi.in.ua
Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи, который включает танки, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и беспилотники.
Об этом сообщило Министерство обороны Германии.
В перечень переданного оборудования входят:
Бронетехника и системы ПВО:
- 30 бронированных машин MRAP с противоминной защитой;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пусковые установки Patriot;
- 2 радара TRML-4D.
Боевые машины и вооружение:
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
- 120 гранатометов GMW;
- 200 пулеметов MG4;
- 420 винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338, 100 винтовок CR 308.
Другая техника:
- 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros.
Боеприпасы:
- 52 000 снарядов калибра 155 мм;
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder;
- 65 тысяч боеприпасов для зенитных установок Gepard.
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