Германия передаст Украине новый военный пакет с Patriot и Leopard

В пакет военной помощи войдут более 50 тысяч артиллерийских снарядов и системы ПВО Patriot и боевая техника для ВСУ.

Фото: svidomi.in.ua

Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи, который включает танки, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и беспилотники.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

В перечень переданного оборудования входят:

Бронетехника и системы ПВО:

30 бронированных машин MRAP с противоминной защитой;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

2 пусковые установки Patriot;

2 радара TRML-4D.

Боевые машины и вооружение:

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

120 гранатометов GMW;

200 пулеметов MG4;

420 винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338, 100 винтовок CR 308.

Другая техника:

5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

45 дайвинг-скутеров;

12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros.

Боеприпасы:

52 000 снарядов калибра 155 мм;

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder;

65 тысяч боеприпасов для зенитных установок Gepard.

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