У Києві чоловік запустив феєрверк з вікна 11 поверху

Феєрверк запускав місцевий мешканець з вікна квартири на 11 поверсі багатоповерхового будинку.

Джерело фото: поліція

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Поліцейські затримали чоловіка, який запустив феєрверк з вікна житлового будинку у столиці. Як вказують у поліції, 23 грудня ввечері до правоохоронців надійшла інформація про звуки піротехніки у Подільському районі столиці.

Як з’ясували поліцейські, феєрверк запускав місцевий мешканець з вікна квартири на 11 поверсі багатоповерхового будинку. За інформацією правоохоронців, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

«Фігурант поводив себе агресивно, а свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів», - повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а в його квартирі вилучили речові докази.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження розпочате за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», піротехніка, салюти, феєрверки та петарди під час дії правового режиму воєнного стану — заборонені.

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