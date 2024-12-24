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В ЦПД при СНБО опровергли существование законопроекта о снижении мобилизационного возраста

12:53, 24 декабря 2024
Существование законопроекта о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет – не правда, заявили в ЦПД.
В ЦПД при СНБО опровергли существование законопроекта о снижении мобилизационного возраста
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Информация о снижении мобилизационного возраста, существовании каких-либо законопроектов является ложью. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

О готовом законопроекте о снижении возраста мобилизации сообщили в СМИ. Представитель 17 Полтавской бригады Нацгвардии Сергей Лунич заявил о якобы существовании законопроекта о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет.

В то же время, на эту же информацию отреагировали и в самой 17 Полтавской бригаде НГУ. Там заявили, что Сергей Лунич не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений в них.

«Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более – прогнозирование их одобрения. Просим представителей СМИ не распространять эту информацию, поскольку она не соответствует действительности», - отметили там.

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