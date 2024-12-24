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У ЦПД при РНБО заперечили існування законопроекту про зниження мобілізаційного віку

12:53, 24 грудня 2024
Існування законопроєкту про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років – не правда, заявили у ЦПД.
У ЦПД при РНБО заперечили існування законопроекту про зниження мобілізаційного віку
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Інформація про зниження мобілізаційного віку, існування якихось законопроектів, є брехнею. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Про готовий законопроєкт щодо зниження віку мобілізації повідомили у ЗМІ. Представник 17 Полтавської бригади Нацгвардії Сергій Лунич заявив про нібито існування законопроєкту про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років.

Водночас на цю ж інформацію відреагували і в самій 17 Полтавській бригаді НГУ. Там заявили, що Сергій Лунич не є особою командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них.

«Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення. Просимо представників ЗМІ не поширювати зазначену інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності», - наголосили там.

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