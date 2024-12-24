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50% чоловіків призовного віку повернуться в Україну, якщо буде вирішено питання з бронюванням — Олексій Чернишов

13:31, 24 грудня 2024
Половина військовозобов’язаних чоловіків готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.
50% чоловіків призовного віку повернуться в Україну, якщо буде вирішено питання з бронюванням — Олексій Чернишов
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50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції.

«50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так - як воно є», - зазначив Чернишов, цитує «Інтерфакс-Україна».

У зв'язку з чим, за його словами, у майбутніх «Хабах єдності» (Unity Hub) за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.

Як відомо, для вирішення завдання з поверненням українців було створено Міністерство національної єдності. Радник Президента Олександр Камишін вказав, що відомство працюватиме над пілотним проектом разом з Німеччиною з повернення українців додому в оборонну промисловість.

Також у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна вимагає припинення допомоги біженцям від ЄС і надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Влада очікує, що це змусить громадян повертатися додому. 

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ЗСУ військові армія біженець ТЦК мобілізація бронювання військовозобов'язаний

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