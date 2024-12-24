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Жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років не було і немає – Олександр Завітневич

13:05, 24 грудня 2024
Голова Комітету з питань національної безпеки спростував інформацію про зниження мобілізаційного віку.
Жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років не було і немає – Олександр Завітневич
Фото: sluga-narodu.com
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Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про можливість зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років. За його словами, жодних законопроектів з цього питання ні в парламенті, ні в профільному комітеті не було і не розглядається.

В Комітеті закликали бути уважними до першоджерел та зазначив, що законотворча діяльність є виключно компетенцією парламенту.

«Просимо представників медіа бути уважними до першоджерел. Законотворча діяльність - це компетенція парламенту. Відповідно, парламент може говорити про те, над якими законодавчими ініціативами ведеться робота», — підкреслили в Комітеті.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

У жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Зеленський. Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.

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Верховна Рада України законопроект мобілізація

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