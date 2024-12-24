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У Києві лікаря акушер-гінеколога відправили до в’язниці за смерть немовляти при пологах

21:45, 24 грудня 2024
Київський лікар визнаний винним у смерті новонародженого через несвоєчасне проведення кесаревого розтину.
У Києві лікаря акушер-гінеколога відправили до в’язниці за смерть немовляти при пологах
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Лікар акушер-гінеколог приватної клініки у Києві був визнаний винним у смерті новонародженого через несвоєчасно проведену операцію кесаревого розтину. Трагедія сталася у травні 2020 року під час пологів 32-річної жінки. Лікар, помилково оцінивши дані КТГ-моніторингу плода, не вчасно прийняв рішення щодо проведення кесаревого розтину. Внаслідок цього дитина зазнала серйозних пошкоджень центральної нервової системи та померла через 55 днів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, під час судового розгляду було встановлено, що помилка лікаря спричинила тяжкі наслідки, що призвели до загибелі немовляти. Комплексна судово-медична експертиза підтвердила причинно-наслідковий зв'язок між діями лікаря та смертю дитини. Лікар був визнаний винним за статтею 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що призвело до тяжких наслідків.

Суд призначив лікарю покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та позбавив його права займатися медичною діяльністю на термін один рік. Це максимальний термін, передбачений за цією статтею. Крім того, суд задовольнив позов потерпілої щодо компенсації моральної шкоди в сумі 1 170 000 гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

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