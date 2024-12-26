ООН виділила понад мільярд гривень українцям на закупівлю вугілля та дров

47 тисяч родин отримали допомогу від ООН на вугілля та дрова.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало 1,04 млрд гривень для забезпечення вразливих українців вугіллям та дровами взимку. Допомогу отримали 47 тисяч домогосподарств, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Загалом у 2024 році близько 245,5 тисяч українських домогосподарств отримали фінансову підтримку на суму 3,4 млрд гривень із різних джерел. Із цієї суми 2,4 млрд гривень (198 тисяч домогосподарств) було виділено з державного бюджету.

Розмір виплат розраховується індивідуально, залежно від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо компенсує держбюджет або міжнародні партнери.

«Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій. Тому додаткова виплата надається громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період», – зазначили у пресслужбі.

Для домогосподарств, які вже отримують субсидії або пільги, додаткових дій не потрібно. Пенсійний фонд автоматично обробляє наявні дані та переказує кошти на картковий рахунок отримувачів.

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