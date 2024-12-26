ООН выделила более миллиарда гривен украинцам на закупку угля и дров

47 тысяч семей получили помощь от ООН на уголь и дрова.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставило 1,04 млрд гривен для обеспечения уязвимых украинцев углем и дровами зимой. Помощь получили 47 тысяч домохозяйств, сообщает Министерство социальной политики Украины.

Всего в 2024 году около 245,5 тысяч украинских домохозяйств получили финансовую поддержку на сумму 3,4 млрд гривен из разных источников. Из этой суммы 2,4 млрд гривен (198 тысяч домохозяйств) было выделено из государственного бюджета.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо компенсирует госбюджет или международные партнеры.

«Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий. Поэтому дополнительная выплата предоставляется гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период», - отметили в пресс-службе.

Для домохозяйств, которые уже получают субсидии или льготы, дополнительных действий не требуется. Пенсионный фонд автоматически обрабатывает имеющиеся данные и переводит средства на карточный счет получателей.

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