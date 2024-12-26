В Виннице суд увеличил срок заключения мужчине, распространявшему символику коммунистического режима

Апелляционную жалобу суд отклонил, а на 6 месяцев увеличил заключение.

В Виннице увеличили на полгода срок заключения мужчине, которого осудили за публикацию герба СССР в запрещенной соцсети. Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд.

Как сообщается, он распространил публикацию с изображением герба СССР и надписью «СССР, просыпайся!».

Однако он пытался убедить коллегию судей в том, что он заслуживает оправдания, в его действиях состава уголовного правонарушения нет.

Суд установил: графический материал с запрещенной в Украине символикой винничанин использовал в качестве основного фото пользователя на странице. Поэтому, несмотря на настройку конфиденциальности основного содержания его аккаунта в соцсети, аватар мог пересмотреть неограниченный круг людей.

Следовательно, ВАС пришел к выводу, что необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения новых преступлений является назначение наказания по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины – два с половиной года лишения свободы.

В то же время, апелляционную жалобу коллегия судей отклонила, а приговор Винницкого городского суда в части назначенного наказания отменила, увеличив срок заключения нарушителя на шесть месяцев (дело №127/10958/22).

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