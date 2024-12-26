У Вінниці суд збільшив термін ув’язнення чоловіку, який поширював символіку комуністичного режиму

Апеляційну скаргу суд відхилив, натомість на 6 місяців збільшив ув'язнення.

Фото: Вінницький апеляційний суд

У Вінниці збільшили на пів року термін ув’язнення чоловіку, якого засудили за публікацію герба СРСР у забороненій соцмережі. Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд.

Як повідомляється, він поширив публікацію із зображенням герба СРСР та написом «СССР, просыпайся!». Відтак чоловік скоїв злочин – публічно використав символіку комуністичного режиму.

Однак він намагався переконати колегію суддів у тому, що він заслуговує на виправдання. Казав, в його діях складу кримінального правопорушення немає. Тому вирок суду першої інстанції просив скасувати як незаконний, а кримінальне провадження закрити.

Натомість суд установив: графічний матеріал із забороненою в Україні символікою вінничанин використовував як основне фото користувача на сторінці. Тож, попри налаштування приватності основного змісту його акаунту в соцмережі, аватар могло переглянути необмежене коло людей.

Отже, ВАС дійшов висновку, що необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових злочинів є призначення покарання за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України – два з половиною роки позбавлення волі.

Водночас апеляційну скаргу колегія суддів відхилила, а вирок Вінницького міського суду в частині призначеного покарання скасувала, збільшивши термін ув’язнення порушника на шість місяців (справа №127/10958/22).

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