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Японія може звинуватити Google у монопольних практиках

12:24, 26 грудня 2024
Японія розглядає справу щодо браузера Chrome.
Японія може звинуватити Google у монопольних практиках
Фото: Getty Images
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Уряд Японії планує звинуватити Google у порушенні антимонопольного законодавства через вимоги, що стосуються використання браузера Chrome. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Комісія з питань справедливої торгівлі Японії (JFTC) вважає, що компанія нав’язує виробникам смартфонів умови, за якими Chrome має бути попередньо встановлений і розміщений на певному місці екрана. Це є обов’язковою умовою для надання доступу до магазину додатків Google Play.

Раніше у США Google також була визнана монополістом у сфері пошукових систем. Міністерство юстиції США намагається змусити компанію продати браузер Chrome, що, за словами відомства, дозволить забезпечити конкуренцію серед пошукових систем і зменшити контроль Google над доступом до Інтернету.

У відповідь Google пропонує змістити увагу на сервіс Google Search і переглянути угоди з компаніями Mozilla та Apple, щоб уникнути примусових змін.

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Японія Google

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