Укрпошта скоротила терміни доставки до США до 14 днів

Терміни доставки Укрпошти за кордон – 7-21 день по Європі, залежно від країни, США – до двох тижнів.

Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів. Раніше доставка було орієнтовно 20 днів.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко.

«Зараз терміни доставки Укрпошти за кордон – 7-21 день по Європі, залежно від країни, США – до двох тижнів», - сказала Павленко.

За її словами, скоротити терміни доставки відправлень з України за кордон вдалося завдяки співпраці з однією з найбільших у світі логістичних компаній DHL.

Павленко також повідомила, що Укрпошта на початку 2025 року планує зменшити тариф для габаритних посилок до США і розширити список країн, до яких можна буде надсилати посилки в межах пакета Prime.

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