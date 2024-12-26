Укрпочта сократила сроки доставки в США до 14 дней

Сроки доставки Укрпочты за границу – 7-21 день по Европе, в зависимости от страны, США – до двух недель.

Национальный оператор почтовой связи Укрпочта сократила сроки доставки отправлений из Украины в США до 14 дней. Раньше доставка была ориентировочно 20 дней.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщила директор департамента международных операций Укрпочты Юлия Павленко.

«Сейчас сроки доставки Укрпочты за границу – 7-21 день по Европе, в зависимости от страны, США – до двух недель», - сказала Павленко.

По ее словам, сократить сроки доставки отправлений из Украины за границу удалось благодаря сотрудничеству с одной из крупнейших логистических компаний DHL в мире.

Павленко сообщила, что Укрпочта в начале 2025 года планирует уменьшить тариф для габаритных посылок в США и расширить список стран, в которые можно будет отправлять посылки в рамках пакета Prime.

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