В Киеве станция метро «Лыбедская» вернулась к работе в обычном режиме

На станции метро «Лыбедская» завершен ремонт эскалатора.

Фото: mirmetro.net

Киевский метрополитен сообщил о завершении ремонта поврежденного эскалатора на станции «Лыбедская».

«Восстановительные работы на эскалаторе станции «Лыбедская» завершены. Станция работает в обычном режиме», - отметили в коммунальном предприятии в четверг утром.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице закрыли на вход станцию метро «Лыбедская». Впоследствии стало известно, что на эскалаторе в метро ребенку зажевало обувь в механизм, его передали врачам.

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