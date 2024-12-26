У Києві станція метро «Либідська» повернулася до роботи у звичайному режимі

На станції метро «Либідська» завершено ремонт ескалатора.

Фото: mirmetro.net

Київський метрополітен повідомив про завершення ремонту пошкодженого ескалатора на станції «Либідська».

«Відновлювальні роботи на ескалаторі станції «Либідська» завершені. Станція працює у звичайному режимі», — зазначили в комунальному підприємстві у четвер уранці.

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці закрили на вхід станцію метро «Либідська». Згодом стало відомо, що на ескалаторі в метро дитині зажувало взуття в механізм, її передали лікарям.

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