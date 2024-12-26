КАС ВС висловився щодо права особи на свій розсуд обирати спосіб направлення документів до суду

Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок — КАС ВС.

П'ятий апеляційний адміністративний суд оприлюднив позицію КАС ВС щодо права особи на свій розсуд обирати спосіб направлення документів до суду.

Так, КАС ВС зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 120 КАС України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день (ч. 6 ст. 120 КАС України).

За обставин даної справи, ГУ ПФУ в області 20.06.2024 засобами поштового зв`язку на адресу апеляційного адміністративного суду направило заяву про усунення недоліку апеляційної скарги (зареєстрована в суді апеляційної інстанції 27.06.2024) разом з платіжною інструкцією про сплату судового збору.

КАС ВС звернув увагу, що ч. 9 ст. 120 КАС України передбачає, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Таке правове регулювання та наведені вище обставини свідчать про те, що скаржник в межах наданого судом строку на виконання вимог ухвали суду про залишення апеляційної скарги без руху надіслав до апеляційного суду документ про сплату судового збору, проте суд апеляційної інстанції помилково, без врахування проміжку часу, об'єктивно необхідного для пересилання поштової кореспонденції, передчасно повернув апеляційну скаргу ГУ ПФУ в області з підстав неусунення ним недоліку апеляційної скарги.

Таким чином, КАС ВС дійшов висновку, що положення ч. 9 ст. 120 КАС України надають особі право на свій розсуд обирати спосіб направлення документів до суду, в тому числі й засобами поштового зв`язку.

Ознайомитись з постановою КАС ВС №460/347/24 від 17.12.2024 року можна за посиланням.

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