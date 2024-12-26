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КАС ВС высказался о праве лица по своему усмотрению выбирать способ направления документов в суд

10:54, 26 декабря 2024
Течение процессуального срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало - КАС ВС.
КАС ВС высказался о праве лица по своему усмотрению выбирать способ направления документов в суд
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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию КАС ВС относительно права человека по своему усмотрению выбирать способ направления документов в суд.

Так, КАС ВС отметил, что согласно ч. 1 ст. 120 КАС Украины течение процессуального срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало. Если окончание срока приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, последним днем ​​срока первый после него рабочий день (ч. 6 ст. 120 КАС Украины).

При обстоятельствах данного дела, ГУ ПФУ в области 20.06.2024 средствами почтовой связи в адрес апелляционного административного суда направило заявление об устранении недостатка апелляционной жалобы (зарегистрированная в суде апелляционной инстанции 27.06.2024) вместе с платежной инструкцией об уплате.

КАС ВС обратил внимание, что ч. 9 ст. 120 КАС Украины предусматривает, что срок не считается пропущенным, если до истечения исковое заявление, жалоба, другие документы или материалы или денежные средства сданы на почту или переданы другими соответствующими средствами связи.

Такое правовое регулирование и приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что жалобщик в пределах предоставленного судом срока выполнения требований определения суда об оставлении апелляционной жалобы без движения направил в апелляционный суд документ об уплате судебного сбора, однако суд апелляционной инстанции ошибочно, без учета промежутка времени, объективно необходимой для пересылки почтовой корреспонденции, преждевременно возвратил апелляционную жалобу ГУ ПФУ в области на основании неустранения им недостатка апелляционной жалобы.

Таким образом, КАС ВС пришел к выводу, что положения ч. 9 ст. 120 КАС Украины предоставляют лицу право по своему усмотрению выбирать способ направления документов в суд, в том числе и средствами почтовой связи.

Ознакомиться с постановлением КАС ВС №460/347/24 от 17.12.2024 можно по ссылке.

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