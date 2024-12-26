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Япония может обвинить Google в монопольных практиках

12:24, 26 декабря 2024
Япония рассматривает дело в отношении браузера Chrome.
Япония может обвинить Google в монопольных практиках
Фото: Getty Images
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Правительство Японии планирует обвинить Google в нарушении антимонопольного законодательства из-за требований, касающихся использования браузера Chrome. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Комиссия по вопросам справедливой торговли Японии (JFTC) считает, что компания навязывает производителям смартфонов условия, по которым Chrome должен быть предварительно установлен и размещен на определенном месте экрана. Это является обязательным условием для предоставления доступа к магазину приложений Google Play.

Ранее в США Google также была признана монополистом в сфере поисковых систем. Министерство юстиции США пытается заставить компанию продать браузер Chrome, что, по словам ведомства, позволит обеспечить конкуренцию среди поисковых систем и уменьшить контроль Google над доступом к Интернету.

В ответ Google предлагает сместить внимание на сервис Google Search и пересмотреть соглашения с компаниями Mozilla и Apple, чтобы избежать принудительных изменений.

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Япония Google

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