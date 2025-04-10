Комітет рекомендував прийняти законопроекти про оцінку ефективності роботи податківців та митників

Оцінка роботи податківців не буде залежати лише від зібраних податків, а зовнішню оцінку роботи митників будуть проводити за участі іноземних експертів.

Фото: lv.tax.gov.ua

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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував прийняти законопроекти 12359 та 12360 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових і митних органів в першому читанні.

Законопроектами пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових та митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, усунення недоліків у діяльності.

Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, така оцінка буде проводитися на підставі KPI, які будуть визначитися Мінфіном та оприлюднюватися на офіційних веб-сайтах ДПС та Держмитслужби.

Раніше Данило Гетманцев та співавтори наголошували, що існуючий спосіб вимірювання ефективності діяльності податкових органів шляхом вимірювання збільшення обсягів надходжень до бюджету не відповідає сучасній практиці і методології оцінки ефективності діяльності податкових органів у розвинених країнах світу.

За результатами оцінки ДПС та Держмитслужба будуть складати звіти, які підлягають оприлюдненню на веб-сайтах цих органів.

Проектом щодо встановлення KPI для податкової пропонується:

визначення поняття «ключовий показник діяльності податкових органів» (KPI) та встановлення вимог до KPI;

визначення поняття «податковий розрив» (tax gap) та запровадження щорічного обчислення і оприлюднення цього показника;

запровадження рекомендованої МВФ класифікації KPI для ДПС на стратегічні (строком більш ніж на один рік) та операційні (щорічні);

встановлення взаємозв’язку між індивідуальним оцінюванням службової діяльності посадової особи та оцінкою діяльності ДПС;

врегулювання порядку щоквартального оприлюднення інформації про виконання KPI для ДПС;

першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а з метою врахування кращих міжнародних практик (TADAT) та рекомендацій міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) проектом закону пропонується перелік рекомендованих для встановлення KPI для ДПС.

Проектом щодо встановлення KPI для митниці пропонується:

визначити види оцінки – внутрішня (проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном), та зовнішня (проводиться незалежними експертами, що визначаються КМУ за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій);

визначити, що внутрішній оцінці підлягають такі напрями діяльності митниці:

створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції;

адміністрування митних платежів;

захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;

організаційний розвиток діяльності митних органів;

Мінфіну рекомендується врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митних адміністрацій (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією при визначенні KPI для митниці.

Автор: Наталя Мамченко

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