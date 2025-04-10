Комітет рекомендував прийняти законопроекти про оцінку ефективності роботи податківців та митників

12:15, 10 квітня 2025
Оцінка роботи податківців не буде залежати лише від зібраних податків, а зовнішню оцінку роботи митників будуть проводити за участі іноземних експертів.
Фото: lv.tax.gov.ua
Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував прийняти законопроекти 12359 та 12360 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових і митних органів в першому читанні.
Законопроектами пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових та митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, усунення недоліків у діяльності.
Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, така оцінка буде проводитися на підставі KPI, які будуть визначитися Мінфіном та оприлюднюватися на офіційних веб-сайтах ДПС та Держмитслужби.
Раніше Данило Гетманцев та співавтори наголошували, що існуючий спосіб вимірювання ефективності діяльності податкових органів шляхом вимірювання збільшення обсягів надходжень до бюджету не відповідає сучасній практиці і методології оцінки ефективності діяльності податкових органів у розвинених країнах світу.
За результатами оцінки ДПС та Держмитслужба будуть складати звіти, які підлягають оприлюдненню на веб-сайтах цих органів.
Проектом щодо встановлення KPI для податкової пропонується:
- визначення поняття «ключовий показник діяльності податкових органів» (KPI) та встановлення вимог до KPI;
- визначення поняття «податковий розрив» (tax gap) та запровадження щорічного обчислення і оприлюднення цього показника;
- запровадження рекомендованої МВФ класифікації KPI для ДПС на стратегічні (строком більш ніж на один рік) та операційні (щорічні);
- встановлення взаємозв’язку між індивідуальним оцінюванням службової діяльності посадової особи та оцінкою діяльності ДПС;
- врегулювання порядку щоквартального оприлюднення інформації про виконання KPI для ДПС;
- першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а з метою врахування кращих міжнародних практик (TADAT) та рекомендацій міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) проектом закону пропонується перелік рекомендованих для встановлення KPI для ДПС.
Проектом щодо встановлення KPI для митниці пропонується:
- визначити види оцінки – внутрішня (проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном), та зовнішня (проводиться незалежними експертами, що визначаються КМУ за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій);
- визначити, що внутрішній оцінці підлягають такі напрями діяльності митниці:
- створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції;
- адміністрування митних платежів;
- захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;
- організаційний розвиток діяльності митних органів;
- Мінфіну рекомендується врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митних адміністрацій (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією при визначенні KPI для митниці.
Автор: Наталя Мамченко
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