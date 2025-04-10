Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

Фото: lv.tax.gov.ua

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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал принять законопроекты 12359 и12360 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно оценки эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов в первом чтении.

Законопроектами предлагается ввести оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности этих органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений и устранения недостатков в их работе.

Как отметил председатель Комитета Даниил Гетманцев, такая оценка будет проводиться на основании ключевых показателей эффективности (KPI), которые определит Минфин и которые будут публиковаться на официальных веб-сайтах Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы.

Ранее Даниил Гетманцев и соавторы подчеркивали, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов через увеличение объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности налоговых органов в развитых странах мира.

По результатам оценки ГНС и Государственная таможенная служба будут составлять отчеты, которые подлежат обнародованию на веб-сайтах этих органов.

Проектом по установлению KPI для налоговой службы предлагается:

определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;

определение понятия «налоговый разрыв» (tax gap) и введение ежегодного расчета и обнародования этого показателя;

введение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более одного года) и операционные (ежегодные);

установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;

урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;

первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с целью учета лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных KPI для ГНС.

Проектом по установлению KPI для таможенной службы предлагается:

определить виды оценки – внутренняя (проводится Государственной таможенной службой на основании KPI, разработанных Минфином) и внешняя (проводится независимыми экспертами, определяемыми Кабинетом Министров Украины по предложениям международных и иностранных организаций);

определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни:

создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;

администрирование таможенных платежей;

защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей среды, а также борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;

организационное развитие деятельности таможенных органов;

Минфину рекомендуется учесть механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией, при определении KPI для таможни.

Автор: Наталя Мамченко

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