Apple вернула статус самой дорогой компании мира

Apple приблизилась к капитализации в $3 трлн и стала самой дорогой компанией в мире.

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Американская технологическая корпорация Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире на фоне восстановления стоимости ее акций после значительного падения днем ранее. Об этом свидетельствуют данные портала Companies Market Cap.

Отмечается, что на сегодняшний день рыночная капитализация корпорации вернулась к уровню $2,99 трлн. Стоимость Microsoft, ненадолго занявшей первое место в списке самых дорогих компаний после падения акций Apple, на данный момент составляет $2,90 трлн.

По данным портала Yahoo Finance, цена бумаг производителя iPhone на момент закрытия торгов среды 9 апреля составляла $198,85 за штуку. Рост по сравнению с предыдущей торговой сессией составил 15,33%. Стоимость акций Microsoft в свою очередь выросла на 10,13%, достигнув уровня $390,49 за бумагу.

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