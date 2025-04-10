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Украина возобновила морское сообщение с Грузией через порт «Черноморск»

14:57, 10 апреля 2025
«Черноморск» и «Батуми» снова соединятся впервые с начала войны.
Украина возобновила морское сообщение с Грузией через порт «Черноморск»
Фото: AgroPortal.ua
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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, осуществив первые рейсы с начала полномасштабного вторжения России. Два рейса были выполнены 18 и 26 марта из украинского порта «Черноморск» в грузинский порт «Батуми».

Директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский на совещании «Восстановление паромного сообщения Украина-Грузия в рамках ТМТМ коридора» сообщил, что на следующей неделе планируется выполнение третьего рейса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Проект реализуется при участии судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзализныця» UZ Cargo Poland (Варшава). Мураховский отметил, что первые рейсы были выполнены в условиях информационной тишины и призвал бизнес активнее участвовать в этом направлении.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией было прекращено. Поремное сообщение между портами «Черноморск» и «Батуми» планировалось восстановить еще в июле 2024 года, однако это не произошло в указанный срок.

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Грузия

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