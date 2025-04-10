Україна відновила морське сполучення з Грузією через порт «Чорноморськ»

«Чорноморськ» і «Батумі» знову з’єднаються вперше з початку війни.

Фото: AgroPortal.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна відновила поромне сполучення з Грузією, здійснивши перші рейси з початку повномасштабного вторгнення Росії. Два рейси були виконані 18 і 26 березня з українського порту «Чорноморськ» до грузинського порту «Батумі».

Директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський на нараді «Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору» повідомив, що наступного тижня планується виконання третього рейсу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Проект реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) та дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland (Варшава). Мураховський зазначив, що перші рейси були виконані в умовах інформаційної тиші і закликав бізнес активніше долучатися до цього напрямку.

Варто відзначити, що після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією було припинено. Поремне сполучення між портами «Чорноморськ» та «Батумі» планувалося відновити ще в липні 2024 року, однак це не відбулося в зазначений термін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.