Практика судів
  1. У світі

Фон дер Ляєн про рішення Трампа щодо відтермінування мит: ЄС залишається відданим переговорам зі США

11:51, 10 квітня 2025
Фон дер Ляєн зазначила, що чіткі, передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок.
Фон дер Ляєн про рішення Трампа щодо відтермінування мит: ЄС залишається відданим переговорам зі США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення митних тарифів, повідомила, що ЄС за конструктивні переговори зі Сполученими Штатами, щоб досягти взаємовигідної торгівлі, проте додала, що Європа продовжить диверсифікувати свої торговельні партнерства.

«Я вітаю заяву президента Трампа про призупинення взаємних тарифів. Це важливий крок до стабілізації світової економіки.

Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі», - написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що чіткі, передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок.

«Тарифи - це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладення угоди про нульові тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами», - підкреслила вона.

«Водночас Європа продовжує зосереджуватися на диверсифікації своїх торговельних партнерств, взаємодіючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі і які поділяють нашу прихильність до вільного і відкритого обміну товарами, послугами та ідеями», - додала голова ЄК.

«Нарешті, ми активізуємо нашу роботу над усуненням бар'єрів на нашому власному єдиному ринку. Ця криза прояснила одну річ: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості. Я і моя команда продовжуватимемо працювати вдень і вночі, щоб захистити європейських споживачів, працівників і бізнес. Разом європейці вийдуть з цієї кризи сильнішими», - написала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду