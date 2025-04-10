Фон дер Ляєн про рішення Трампа щодо відтермінування мит: ЄС залишається відданим переговорам зі США

Фон дер Ляєн зазначила, що чіткі, передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення митних тарифів, повідомила, що ЄС за конструктивні переговори зі Сполученими Штатами, щоб досягти взаємовигідної торгівлі, проте додала, що Європа продовжить диверсифікувати свої торговельні партнерства.

«Я вітаю заяву президента Трампа про призупинення взаємних тарифів. Це важливий крок до стабілізації світової економіки.

Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі», - написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що чіткі, передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок.

«Тарифи - це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладення угоди про нульові тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами», - підкреслила вона.

«Водночас Європа продовжує зосереджуватися на диверсифікації своїх торговельних партнерств, взаємодіючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі і які поділяють нашу прихильність до вільного і відкритого обміну товарами, послугами та ідеями», - додала голова ЄК.

«Нарешті, ми активізуємо нашу роботу над усуненням бар'єрів на нашому власному єдиному ринку. Ця криза прояснила одну річ: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості. Я і моя команда продовжуватимемо працювати вдень і вночі, щоб захистити європейських споживачів, працівників і бізнес. Разом європейці вийдуть з цієї кризи сильнішими», - написала вона.

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