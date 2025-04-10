Яке юридичне забезпечення передбачене для військовополонених – роз’яснення Міноборони

Міністерство оборони України повідомило про юридичне забезпечення для військових, звільнених з полону. Держава гарантує доступ до правосуддя без фінансових витрат, зокрема через систему безоплатної правової допомоги.
Безоплатна правова допомога: первинна та вторинна
Міноборони надає два види безоплатної допомоги для військових:
Цей вид допомоги охоплює кілька аспектів:
Процедура подання звернень
Звернення щодо надання безоплатної правової допомоги приймаються Міністерством оборони відповідно до законодавства. Для різних видів допомоги існують різні терміни розгляду:
Відшкодування витрат на платні юридичні послуги
Законодавство України передбачає відшкодування витрат на юридичні послуги для військовополонених, які обирають платну допомогу. Розміри відшкодування визначатиме Кабінет Міністрів України.
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