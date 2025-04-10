Яке юридичне забезпечення передбачене для військовополонених – роз’яснення Міноборони

Міноборони гарантує безоплатну правову допомогу для звільнених військовополонених та звільнених з полону.

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Міністерство оборони України повідомило про юридичне забезпечення для військових, звільнених з полону. Держава гарантує доступ до правосуддя без фінансових витрат, зокрема через систему безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога: первинна та вторинна

Міноборони надає два види безоплатної допомоги для військових:

Первинна правова допомога:

Цей вид допомоги охоплює кілька аспектів:

Інформування про права, свободи та обов’язки.

Роз’яснення порядку реалізації прав та захисту.

Складання заяв, скарг і інших правових документів (не процесуальних).

Забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Вторинна правова допомога:

Вона доступна як під час перебування в полоні, так і після звільнення.

Включає захист у межах кримінальних проваджень, представництво в судах, органах влади та перед іншими особами, а також складання процесуальних документів.

Процедура подання звернень

Звернення щодо надання безоплатної правової допомоги приймаються Міністерством оборони відповідно до законодавства. Для різних видів допомоги існують різні терміни розгляду:

Звернення про надання правової інформації розглядаються протягом 15 днів.

Звернення щодо інших видів допомоги обробляються впродовж 30 днів.

Відшкодування витрат на платні юридичні послуги

Законодавство України передбачає відшкодування витрат на юридичні послуги для військовополонених, які обирають платну допомогу. Розміри відшкодування визначатиме Кабінет Міністрів України.

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