Какое юридическое обеспечение предусмотрено для военнопленных – разъяснение Минобороны

Минобороны гарантирует бесплатную правовую помощь для освобожденных военнопленных и освобожденных из плена.

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Министерство обороны Украины сообщило о юридическом обеспечении для военных, освобожденных из плена. Государство гарантирует доступ к правосудию без финансовых затрат, в частности через систему бесплатной правовой помощи.

Бесплатная правовая помощь: первичная и вторичная

Минобороны предоставляет два вида бесплатной помощи для военных:

Первичная правовая помощь:

Этот вид помощи охватывает несколько аспектов:

- Информирование о правах, свободах и обязанностях.

- Разъяснение порядка реализации прав и защиты.

- Составление заявлений, жалоб и других правовых документов (не процессуальных).

- Обеспечение доступа к вторичной правовой помощи и медиации.

2 Вторичная правовая помощь:

- Она доступна как во время пребывания в плену, так и после освобождения.

- Включает защиту в рамках уголовных производств, представительство в судах, органах власти и перед другими лицами, а также составление процессуальных документов.

Процедура подачи обращений

Обращения о предоставлении бесплатной правовой помощи принимаются Министерством обороны в соответствии с законодательством. Для различных видов помощи существуют разные сроки рассмотрения:

- Обращение о предоставлении правовой информации рассматриваются в течение 15 дней.

- Обращения по другим видам помощи обрабатываются в течение 30 дней.

Возмещение расходов на платные юридические услуги

Законодательство Украины предусматривает возмещение расходов на юридические услуги для военнопленных, которые выбирают платную помощь. Размеры возмещения будет определять Кабинет Министров Украины.

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