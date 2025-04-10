Практика судов
  1. В Украине

Украина готова купить у США дополнительные средства ПВО и оружие за $30-50 млрд – Зеленский

11:34, 10 апреля 2025
Владимир Зеленский отметил, что Украина готова купить в США большой пакет помощи, рассчитывает на это как на гарантию безопасности.
Украина готова купить у США дополнительные средства ПВО и оружие за $30-50 млрд – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова купить в США большой пакет помощи в том или ином виде и рассчитывает на это как на гарантию безопасности, пишет «Интерфакс-Украина».

Глава государства подчеркнул, что Украина готова купить дополнительный пакет в том или ином виде.

«Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности», — сказал Зеленский.

Президент объяснил, как можно связать эту сделку с гарантией безопасности.

«Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано», — сказал он.

«И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно», — добавил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что просил у США хотя бы 10 систем ПВО.

«Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет», — подытожил Президент.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл детали встречи Украины и США по соглашению о недрах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Владимир Зеленский ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

На протяжении действия военного положения и одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования из бюджета.

Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в э-декларации

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за неподачу для опубликования электронной декларации в НАПК или указание в э-декларации заведомо недостоверных сведений.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео