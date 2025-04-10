Украина готова купить у США дополнительные средства ПВО и оружие за $30-50 млрд – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова купить в США большой пакет помощи, рассчитывает на это как на гарантию безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова купить в США большой пакет помощи в том или ином виде и рассчитывает на это как на гарантию безопасности, пишет «Интерфакс-Украина».

Глава государства подчеркнул, что Украина готова купить дополнительный пакет в том или ином виде.

«Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности», — сказал Зеленский.

Президент объяснил, как можно связать эту сделку с гарантией безопасности.

«Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано», — сказал он.

«И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно», — добавил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что просил у США хотя бы 10 систем ПВО.

«Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет», — подытожил Президент.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл детали встречи Украины и США по соглашению о недрах.

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