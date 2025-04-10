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30% украинцев готовы вернуться домой через полгода после войны, 25-30% останутся за границей, – Чернышов

11:47, 10 апреля 2025
Чернышов: 40% выехавших украинцев будут определять свое возвращение по экономической ситуации в Украине.
30% украинцев готовы вернуться домой через полгода после войны, 25-30% останутся за границей, – Чернышов
Фото: mykyivregion
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Около 30% украинцев, выехавших за границу, готовы вернуться домой в течение шести месяцев после завершения войны. Еще 40% будут принимать это решение в зависимости от экономической ситуации в стране. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов.

«Ожидаем, что 30% украинцев примут решение о практическом возвращении домой в течение полугода после завершения войны и другая группа, примерно 40%, будут рассматривать такую возможность, учитывая экономические процессы в Украине, реформы, рост заработных плат, решение вопросов жилья, решение социальных вопросов. Определенная часть украинцев навсегда останется за границей», - отметил министр.

По его словам, на решение о возвращении будут влиять такие факторы, как экономический рост, реформы, уровень заработной платы, доступность жилья и решение социальных вопросов.

В то же время часть украинцев, по оценкам правительства, вероятно останется за границей навсегда. Речь идет примерно о 25-30% от общего количества выехавших.

«Мы оцениваем это как 25-30% от всех украинцев, которые сейчас находятся за границей. Также мы четко понимаем, что большинство украинцев все же хотят вернуться в Украину, но речь - при каких условиях - при каких условиях работы, при каких условиях заработной платы, жилья и других всем известных факторов», - пояснил Чернышов.

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