30% українців готові повернутися додому через півроку після війни, 25-30% залишаться за кордоном, – Чернишов

Чернишов: 40% українців, що виїхали, визначатимуть своє повернення за економічною ситуацією в Україні.

Фото: mykyivregion

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Близько 30% українців, які виїхали за кордон, готові повернутися додому протягом шести місяців після завершення війни. Ще 40% ухвалюватимуть це рішення залежно від економічної ситуації в країні. Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов.

«Очікуємо, що 30% українців приймуть рішення щодо практичного повернення додому протягом півроку після завершення війни і інша група, приблизно 40%, будуть розглядати таку можливість з огляду на економічні процеси в Україні, реформи, зростання заробітних плат, вирішення питань житла, вирішення соціальних питань. Певна частина українців назавжди залишиться за кордоном», – зазначив міністр.

За його словами, на рішення про повернення впливатимуть такі чинники, як економічне зростання, реформи, рівень заробітної плати, доступність житла та вирішення соціальних питань.

Водночас частина українців, за оцінками уряду, ймовірно залишиться за кордоном назавжди. Йдеться приблизно про 25–30% від загальної кількості тих, хто виїхав.

«Ми оцінюємо це як 25-30% від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Також ми чітко розуміємо, що більшість українців все ж таки хочуть повернутися в Україну, але мова – за яких умов – за яких умов роботи, за яких умов заробітної плати, житла і інших всім відомих факторів», — пояснив Чернишов.

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