Україна готова купити у США додаткові засоби ППО та зброю за $30-50 млрд – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова купити в США великий пакет допомоги в тому чи іншому вигляді, і розраховує на це як на гарантію безпеки, пише «Інтерфакс-Україна».
Глава держави підкреслив, що Україна готова купити додатковий пакет в тому чи іншому вигляді.
«Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», - сказав Зеленський.
Президент пояснив, як можна пов’язати цю угоду з гарантією безпеки.
«Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов'язане», - сказав він.
«І тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно», - додав Зеленський.
Глава держави також повідомив, що просив у США хоча б 10 систем ППО.
«Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет», - підсумував Президент.
Раніше Володимир Зеленський розкрив деталі щодо зустрічі України та США по угоді про надра.
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