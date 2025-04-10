Україна готова купити у США додаткові засоби ППО та зброю за $30-50 млрд – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова купити у США великий пакет допомоги, розраховує на це як на гарантію безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова купити в США великий пакет допомоги в тому чи іншому вигляді, і розраховує на це як на гарантію безпеки, пише «Інтерфакс-Україна».

Глава держави підкреслив, що Україна готова купити додатковий пакет в тому чи іншому вигляді.

«Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», - сказав Зеленський.

Президент пояснив, як можна пов’язати цю угоду з гарантією безпеки.

«Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов'язане», - сказав він.

«І тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно», - додав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що просив у США хоча б 10 систем ППО.

«Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет», - підсумував Президент.

Раніше Володимир Зеленський розкрив деталі щодо зустрічі України та США по угоді про надра.

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