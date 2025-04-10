Фон дер Ляйен о решении Трампа по отсрочке пошлин: ЕС остается приверженным переговорам с США

Фон дер Ляйен отметила, что четкие, предсказуемые условия необходимы для функционирования торговли и цепочек поставок.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о 90-дневной приостановке таможенных пошлин, сообщила, что ЕС за конструктивные переговоры с Соединенными Штатами, чтобы достичь взаимовыгодной торговли, однако добавила, что Европа продолжит диверсифицировать свои торговые партнерства.

«Я приветствую заявление президента Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг к стабилизации мировой экономики.

Европейский Союз остается привержен конструктивным переговорам с Соединенными Штатами с целью достижения бесперебойной и взаимовыгодной торговли», — написала она в социальной сети Х.

Фон дер Ляйен отметила, что четкие, предсказуемые условия необходимы для функционирования торговли и цепочек поставок.

«Пошлины — это налоги, которые только вредят бизнесу и потребителям. Вот почему я последовательно выступаю за заключение соглашения о нулевых пошлинах между Европейским Союзом и Соединенными Штатами», — подчеркнула она.

«В то же время Европа продолжает сосредоточиваться на диверсификации своих торговых партнерств, взаимодействуя с странами, на которые приходится 87% мировой торговли и которые разделяют нашу приверженность свободному и открытому обмену товарами, услугами и идеями», — добавила глава ЕК.

«Наконец, мы активизируем нашу работу над устранением барьеров на нашем собственном едином рынке. Этот кризис прояснил одну вещь: в условиях неопределенности единый рынок является нашим якорем стабильности и устойчивости. Я и моя команда продолжим работать днем и ночью, чтобы защитить европейских потребителей, работников и бизнес. Вместе европейцы выйдут из этого кризиса сильнее», — написала она.

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