Apple повернула статус найдорожчої компанії світу

Apple наблизилася до капіталізації $3 трлн і стала найдорожчою компанією у світі.

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Американська технологічна корпорація Apple знову стала найдорожчою компанією у світі на тлі відновлення вартості її акцій після значного падіння на день раніше. Про це свідчать дані порталу Companies Market Cap.

Зазначається, що сьогодні ринкова капіталізація корпорації повернулася до рівня $2,99 трлн. Вартість Microsoft, яка ненадовго зайняла перше місце в списку найдорожчих компаній після падіння акцій Apple, на даний момент складає $2,90 трлн.

За даними порталу Yahoo Finance, ціна паперів виробника iPhone на момент закриття торгів середи 9 квітня становила $198,85 за штуку. Зростання порівняно з попередньою торговою сесією склало 15,33%. Вартість акцій Microsoft у свою чергу зросла на 10,13%, досягнувши рівня $390,49 за папір.

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