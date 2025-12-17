Рада поддержала законопроект об оценке эффективности работы таможенных органов по KPI

Инициатива предусматривает введение оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 17 декабря приняла за основу законопроект 12360, который вводит процедуру оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов. «За» проголосовало 234 народных депутата.

Предусматривается как внутренняя, так и внешняя оценка деятельности таможенных органов с использованием ключевых показателей эффективности.

Как указывают в парламенте, законопроект разработан с целью внедрения процедуры оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов для получения информации о достижении целей государственной таможенной политики, повышения эффективности и результативности деятельности таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, улучшения процедур таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, а также совершенствования системы и структуры таможенных органов, что позволит:

осуществлять мониторинг и оценку реформ в таможенной сфере;

определять существующие недостатки в деятельности таможенных органов и приоритетные вопросы в таможенной сфере, которые требуют первоочередного решения;

обеспечивать принятие уполномоченными органами государственной власти обоснованных управленческих решений по таможенным вопросам, эффективность расходования

публичных ресурсов, а также повысить качество государственного управления в таможенной сфере.

Проектом Закона предлагается дополнить Таможенный кодекс Украины новой статьей 544-1 и урегулировать процедуру проведения оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов.

Также законопроектом предусматривается, что Кабинет Министров обеспечит:

определение центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, ключевых показателей эффективности и результативности деятельности таможенных органов с учетом требований настоящего Закона и механизма измерения эффективности деятельности таможенных органов, разработанного Всемирной таможенной организацией (WCO Performance Measurement Mechanism);

проведение центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную таможенную политику, внутренней оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов в соответствии с положениями настоящего Закона впервые не позднее первого полугодия 2026 года.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал принять законопроекты 12359 и 12360 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно оценки эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов в первом чтении.

Законопроектами предлагается внедрить оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков в деятельности.

Как отметил глава Комитета Даниил Гетманцев, такая оценка будет проводиться на основании KPI, которые будут определяться Минфином и обнародоваться на официальных веб-сайтах ГНС и Гостаможслужбы.

Ранее Даниил Гетманцев и соавторы подчеркивали, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов путем измерения увеличения объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности деятельности налоговых органов в развитых странах мира.

По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, которые подлежат обнародованию на веб-сайтах этих органов.

Проектом по установлению KPI для налоговой предлагается:

определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;

определение понятия «налоговый разрыв» (tax gap) и внедрение ежегодного расчета и обнародования данного показателя;

внедрение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более чем на один год) и операционные (ежегодные);

установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;

урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;

первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с целью учета лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных для установления KPI для ГНС.

Проектом по установлению KPI для таможни предлагается:

определить виды оценки — внутренняя (проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином) и внешняя (проводится независимыми экспертами, которые определяются КМУ по предложениям международных и иностранных организаций);

определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни:

создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;

администрирование таможенных платежей;

защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды, а также борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;

организационное развитие деятельности таможенных органов;

Минфину рекомендуется учитывать механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией, при определении KPI для таможни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.