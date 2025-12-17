  1. Законодательство

Рада поддержала законопроект об оценке эффективности работы таможенных органов по KPI

12:27, 17 декабря 2025
Инициатива предусматривает введение оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов.
Рада поддержала законопроект об оценке эффективности работы таможенных органов по KPI
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 17 декабря приняла за основу законопроект 12360, который вводит процедуру оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов. «За» проголосовало 234 народных депутата.

Предусматривается как внутренняя, так и внешняя оценка деятельности таможенных органов с использованием ключевых показателей эффективности.

Как указывают в парламенте, законопроект разработан с целью внедрения процедуры оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов для получения информации о достижении целей государственной таможенной политики, повышения эффективности и результативности деятельности таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, улучшения процедур таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, а также совершенствования системы и структуры таможенных органов, что позволит:

  • осуществлять мониторинг и оценку реформ в таможенной сфере;
  • определять существующие недостатки в деятельности таможенных органов и приоритетные вопросы в таможенной сфере, которые требуют первоочередного решения;
  • обеспечивать принятие уполномоченными органами государственной власти обоснованных управленческих решений по таможенным вопросам, эффективность расходования
  • публичных ресурсов, а также повысить качество государственного управления в таможенной сфере.

Проектом Закона предлагается дополнить Таможенный кодекс Украины новой статьей 544-1 и урегулировать процедуру проведения оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов.

Также законопроектом предусматривается, что Кабинет Министров обеспечит:

  • определение центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, ключевых показателей эффективности и результативности деятельности таможенных органов с учетом требований настоящего Закона и механизма измерения эффективности деятельности таможенных органов, разработанного Всемирной таможенной организацией (WCO Performance Measurement Mechanism);
  • проведение центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную таможенную политику, внутренней оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов в соответствии с положениями настоящего Закона впервые не позднее первого полугодия 2026 года.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал принять законопроекты 12359 и 12360 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно оценки эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов в первом чтении.

Законопроектами предлагается внедрить оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков в деятельности.

Как отметил глава Комитета Даниил Гетманцев, такая оценка будет проводиться на основании KPI, которые будут определяться Минфином и обнародоваться на официальных веб-сайтах ГНС и Гостаможслужбы.

Ранее Даниил Гетманцев и соавторы подчеркивали, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов путем измерения увеличения объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности деятельности налоговых органов в развитых странах мира.

По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, которые подлежат обнародованию на веб-сайтах этих органов.

Проектом по установлению KPI для налоговой предлагается:

  • определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;
  • определение понятия «налоговый разрыв» (tax gap) и внедрение ежегодного расчета и обнародования данного показателя;
  • внедрение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более чем на один год) и операционные (ежегодные);
  • установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;
  • урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;
  • первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с целью учета лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных для установления KPI для ГНС.

Проектом по установлению KPI для таможни предлагается:

  • определить виды оценки — внутренняя (проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином) и внешняя (проводится независимыми экспертами, которые определяются КМУ по предложениям международных и иностранных организаций);
  • определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни:
  • создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;
  • администрирование таможенных платежей;
  • защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды, а также борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
  • организационное развитие деятельности таможенных органов;
  • Минфину рекомендуется учитывать механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией, при определении KPI для таможни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]