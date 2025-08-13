Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда разъяснили, можно ли знакомить работников с приказами онлайн

20:07, 13 августа 2025
Работников можно информировать о приказах, уведомлениях о увольнении или других документах, связанных с их правами и обязанностями, через электронные сети, если такой способ согласован между ними и работодателем.
В современных условиях, когда все большее число процессов переходит в цифровой формат, работодатели ищут удобные способы коммуникации с персоналом. Один из актуальных вопросов — можно официально ознакомлять работников с приказами в электронном виде, без личной подписи на бумажном документе.

Это важно как для экономии времени и ресурсов, так и для обеспечения юридической силы таких действий.

В Гоструда напомнили, что в период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, сообщений и других документов по вопросам трудовых отношений и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который избран по соглашению между работником.

То есть ознакомление работников с приказами (распоряжениями), сообщениями о последующем высвобождении или другими документами о правах и обязанностях допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронно-коммуникационных сетей.

Руководитель беспокоится об этом, утвердив соответствующие положения об организации документооборота и уведомив об этом работников любым удобным способом.

Исключение – информация о наличии на рабочем месте еще не устраненных опасных и вредных производственных факторов и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях, согласно законодательству и коллективному договору. Она доводится до работников только под подпись.

