Укрпошта випустила марку «Хліб ціною життя» на честь аграріїв в умовах війни

Фото: Укрпошта

«Укрпошта» випустила нову поштову марку «Хліб ціною життя», присвячену українським аграріям, які продовжують працювати на полях навіть під російськими обстрілами.

Як повідомили в компанії, в основі сюжету марки — історія Героя України, фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка, який понад 30 років займався землеробством і до останнього захищав свої поля. Він особисто вивіз тисячі мін, збив сотні ворожих дронів і щодня боровся за врожай. 5 вересня 2025 року Олександр Гордієнко загинув від рук окупантів.

«Цей випуск — про нього. І про кожного, хто сіє під обстрілами. Хто тримає тил хлібом, хто дає українцям щоденну надію», – зазначили в «Укрпошті».

Авторкою марки – Анастасія Бондарець. Тираж становить 300 000 примірників.

Придбати марку можна у відділеннях «Укрпошти», філателістичних крамницях та онлайн.

