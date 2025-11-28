Укрпочта выпустила марку «Хлеб ценой жизни» в честь аграриев в условиях войны

Сюжет марки о погибшем фермере-герое из Херсонской области.

Фото: Укрпочта

«Укрпочта» выпустила новую почтовую марку «Хлеб ценой жизни», посвященную украинским аграриям, которые продолжают работать на полях даже под российскими обстрелами.

Как сообщили в компании, в основе сюжета марки — история Героя Украины, фермера из Херсонской области Александра Гордиенко, который более 30 лет занимался земледелием и до последнего защищал свои поля. Он лично вывез тысячи мин, сбил сотни вражеских дронов и ежедневно боролся за урожай. 5 сентября 2025 года Александр Гордиенко погиб от рук оккупантов.

«Этот выпуск — о нем. И о каждом, кто сеет под обстрелами. Кто держит тыл хлебом, кто дает украинцам ежедневную надежду», — отметили в «Укрпочте».

Автор марки — Анастасия Бондарец. Тираж составляет 300 000 экземпляров.

Приобрести марку можно в отделениях «Укрпочты», филателистических магазинах и онлайн.

Фото: Укрпочта

