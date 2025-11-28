У Києві у приміщенні СТО стався вибух — поліція повідомила деталі, фото

За попередньою інформацією, вибух у приміщенні СТО стався під час заміни газових фільтрів у транспортному засобі.

Як писала «Судово-юридична газета», на вулиці Богатирській у Києві пролунав сильний вибух, після чого розпочалася пожежа. У поліції повідомили перші деталі інциденту.

Зазначається, що правоохоронці наразі працюють на місці вибуху в Оболонському районі столиці.

Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.

Потерпілих немає. Деталі встановлюються.

