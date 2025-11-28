  1. В Україні

Кабмін запускає електронний кабінет експортера деревини — Свириденко розповіла про ухвалені рішення для розвитку лісової галузі

18:37, 28 листопада 2025
ДП «Ліси України» переходить у статус акціонерного товариства.
Кабмін запускає електронний кабінет експортера деревини — Свириденко розповіла про ухвалені рішення для розвитку лісової галузі
Фото: Кабмін
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що під час засідання Уряду було ухвалено кілька ключових рішень, спрямованих на стабілізацію та розвиток лісової галузі.

Згідно з рішенням, ДП «Ліси України» переходить у статус акціонерного товариства.

«Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства», — зазначила Юлія Свириденко.

Зазначається, що перетворення підприємства на акціонерне товариство не тягне за собою приватизацію — усі акції залишаються у державній власності.

Свириденко повідомила, що Уряд продовжив чинність матеріалів лісовпорядкування, аби забезпечити стабільну роботу лісгоспів в умовах воєнного стану. Через окупацію частини територій та втрату архівів унаслідок бойових дій, особливо на півночі Київщини, багато підприємств не мали змоги своєчасно оновити необхідну документацію.

Повідомляється, що відсутність цих матеріалів ускладнювала планування заготівлі деревини, що створювало ризики дефіциту ресурсу й цінових коливань. Ухвалене рішення має на меті врегулювати ситуацію та запобігти цим загрозам.

Тепер матеріали лісовпорядкування, строк чинності яких сплив, продовжують діяти:

— у регіонах бойових дій та тимчасової окупації — під час воєнного стану та ще два роки після його завершення;

— у регіонах без бойових дій — до 1 січня 2028 року.

Це забезпечить безперервність роботи лісгоспів і дасть ринку можливість уникнути зайвих цінових стрибків.

«Запускаємо важливий пілотний проект – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це допоможе підвищити прозорість ринку деревини відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів», — поінформувала Прем’єр-міністр.

Тепер експортери зможуть перевіряти, звідки саме походить деревина — за номером лісорубного квитка, накладної або бирки через електронний кабінет.

Інформацію можна буде одразу завантажити та використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС.

Уряд оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління.

«Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління», — підкреслила Юлія Свириденко.

За її словами, план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

